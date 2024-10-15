Aski Genel Müdürlüğü, Altındağ'ın Altyapısını Yeniliyor

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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Altındağ ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım programı çerçevesinde ilçeye 25 kilometre 456 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hattı yapılacağını açıkladı. Bazı cadde ve sokaklardaki birleşik çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla da konutlarda zaman zaman yaşanan pis su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Altındağ'da yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde uzun zamandır yaşanan sıkıntıları çözmek için ilçede özel bir yatırım programını devreye soktu. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olması planlanan proje çerçevesinde ilçede 15 kilometre 336 metre yağmur suyu, 10 kilometre 120 metre de yeni atık su hattı inşa edilecek. Bu kapsamda "Altındağ İlçesi Feridunçelik, Başpınar ve Beşikkaya Mahalleleri Yağmur Suyu ve Atık Su Hatları Yenileme ve Yeni Hat Yapım İşi" projesine başlandı. ASKİ ekipleri, proje kapsamında ilk kazmayı yağmur suyu hattının nihai deşarj noktası olan ve plan üzerinde ilk imalat noktası olarak belirlenen Başpınar Mahallesi Yıldız Caddesi'nde vurdu.

Sel ve su taşkınları önlenecek

Proje ile Yıldız ve Orhan Kemal caddelerinde yoğun yağışta yaşanan sel ve su taşkınlarının da önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca söz konusu 2 caddede, zaman içinde değişen imar planları nedeniyle imar parselleri altında kalan ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatları da yenilenecek.

Projenin yüzde 70'i bu yıl bitecek

Projenin ilk ayağını Başpınar Mahallesi Yıldız, Orhan Kemal, 1048, Şehit Cemaleddin Koç ve Şehit Mehmet Kocakaya caddelerindeki imalat işleri oluşturacak. Böylece yıl sonuna kadar projenin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlanması öngörülüyor.

Konutlarda yaşanan pis su baskınları önlenecek

2025 yılında başlatılacak 2'nci etap çalışmaları kapsamında ise Feridunçelik Mahallesi 1048, 1762 ve 1727. Cadde ile Beşikkaya Mahallesi 1944. Cadde'deki imalat çalışmaları bitirilecek. Yatırım programı kapsamında 1048. Cadde ve Şehit Cemaleddin Koç Caddesi'nde birlikte çalışan yağmur suyu ve atık su hatları da ayrıştırılacak. Böylece konutlarda yaşanan pis su baskınları da önlenecek.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, beraberindeki teknik ekiple birlikte Başpınar Mahallesi Yıldız Caddesi'nde süren faaliyetleri denetledi. Akçay, "Altındağ ilçesinde uzun zamandır yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde ve altyapısında yaşanan sorunlar var. Bu sorunları çözmek üzere bir yatırıma başladık. Bu, Ankara'da yaptığımız önemli yatırımlardan bir tanesi olacak ve yatırım çerçevesinde Feridun Çelik, Başpınar ve Beşikkaya Mahallelerinin yağmur suyu ve atık su sorununu inşallah çözeceğiz. Bu yatırımın toplam bedeli yaklaşık 300 milyon lira tutacak. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi geçecek yatırım tamamlandığında, mahallelerimizde yaşanan sorunlar sona ermiş olacak" dedi.