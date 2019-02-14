Son Dakika Haberleri: Aşklarıyla Engelleri Aştılar

Aşklarıyla Engelleri Aştılar

1 saat önce

Bolu'da yaşayan bedensel engelli Zekiye-Vedat Kalafat çifti, 12 yıldır birlikte "engeller"in üstesinden geliyor.

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Bolu'da yaşayan bedensel engelli Zekiye-Vedat Kalafat çifti, 12 yıldır birlikte "engeller"in üstesinden geliyor.

Bartın'da 12 yıl önce tanışarak evlenmeye karar veren çift, daha sonra Bolu'ya yerleşti.

Çift, aradan geçen sürede sevgilerinde eksilme olmadan 8 yaşındaki çocuklarıyla yaşamlarını sürdürüyor.

Yürüme engelli Zekiye Türkmen Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle hiçbir şeyden vazgeçmediğini, kendisini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Eşinin de bedensel engelli olduğunu anlatan Kalafat, "İkimizin de engelli olmasına rağmen o benden vazgeçmedi. Bana olan sevgisi giderek arttı. 5 sene görüştükten sonra evlenmeye karar verdik." dedi.

Kalafat, eşiyle birbirlerine olan sevgileriyle 12 yıldır engelleri aştıklarını anlattı.

İlkokula giderken çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde elektrik çarpması sonucu sağ kolunu kaybeden Vedat Kalafat ise engelli oldukları için zor zamanlar geçirdiklerini dile getirerek, "Ama şu anda 'Ben engelliyim.' demiyorum. Bizden daha zor durumda olanlar var." diye konuştu.

Eşine her zaman yardımcı olduğunu belirten Kalafat, "Ev işlerinde eşime yardım ederim. Onun yapamayacağı şeyleri ben yaparım. Benim yapamayacağım şeyleri de o yapar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Bartın, Bolu, Güncel
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