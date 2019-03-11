Son Dakika Haberleri: Aslan, Çaldıranlı Çocuklarla Buluştu

Aslan, Çaldıranlı Çocuklarla Buluştu

4 dakika önce

TRT Çocuk'un sevilen çocuk oyunlarından Aslan, Van'ın Çaldıran ilçesindeki çocuklarla buluştu.

Aslan, Çaldıranlı Çocuklarla Buluştu, System.String[]
TRT Çocuk'un sevilen çocuk oyunlarından Aslan, Van'ın Çaldıran ilçesindeki çocuklarla buluştu.

Çaldıran Belediyesi katkılarıyla ilçeye gelen Aslan çizgi filmi karakterlerinin gösterisi, üç seans halinde Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda sahnelendi. Çocukların beğeni ile televizyonlarda izledikleri Aslan adlı çizgi film karakterini canlı olarak izlemeleri büyük heyecan oluşturdu. Çocukların ilk defa çizgi film karakteriyle tanışma fırsatını bulduklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "TRT Çocuk'un sevilen çocuk oyunlarından Aslan oyunu müzikalinin öğrencilerimizle tanışması, çocuklarımızı gereğinden fazla mutlu etti. İçişleri Bakanlığımızın TRT Çocuk oyunu ile ilgili ortaklaşa düzenledikleri oyunda, çocuklarımızın eğitim öğretimine ve yaşamlarına ciddi anlamda güzel şeyler kattığına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızda ülkemize büyük katma değer katacak olan çocuklarımızın öğretimlerine katkı sunabilecek bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasını sağlayacağız. Sahnelenen oyunu; anasınıfı ve ilkokul 1 ile 2. sınıfta okuyan öğrencilerimiz gün boyunca 50 dakikalık üç seans halinde seyredebilecekler" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

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