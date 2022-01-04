"Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" filminin galası - Son Dakika

TRT Çocuk tarafından hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" animasyon filminin gala gösterimi Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.

İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" adlı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.

Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

"Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ev havalı sinemasını dünyanın en tatlı seyircileriyle izleyecek olmanın mutluluğunu hissettiğini söyledi.

Sobacı, Aslan karakterinin TRT Çocuk'un mucit kahramanı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu filmde de biz Aslan karakteri aracılığıyla yerli ve milli gururumuz Hürkuş'la macerasına tanıklık edeceğiz. Bir yandan da çocuklarımızın teknolojiyi sevmelerine gayret edeceğiz. Çünkü Türkiye özellikle son dönemde çok ciddi bir milli teknoloji hamlesi gerçekleştirdi. Bu hamlenin gençlerin yanı sıra çocuklarımızın da gönlünde yer bulabilmesi için Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Biz de bu filmle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz."

TRT'nin çocuklara yönelik yayınlarında çok titizlikle içerik ürettiğine vurgu yapan Sobacı, TRT'nin ürettiği sinema filmleriyle Türkiye'deki animasyon sektörüne önemli eserler kazandırdığını dile getirdi.

Filme şarkılarıyla katkı sağlayan Manga grubu solisti Ferman Akgül ise AA muhabirine çocuklara yönelik projelerde yer almanın hem keyifli hem de duygusal yönlerinin olduğunu ifade etti.

Akgül, "Bir Kadın Çizeceksin" adlı eserini bu film için uyarladığını belirterek, "Uyarlarken oğlum Aron'un da fikirlerini aldım. Filmin yapımcıları arasında çocukluk arkadaşım var. O açıdan da çok değerli bir film benim için. Filmin önü açık. Ben herkese keyifli seyirler diliyorum." şeklinde konuştu.

"Yılın en havalı macerası" sloganıyla duyurulan filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin "Rüzgarı Seveceksin" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.

Galaya, film ekibinin yanı sıra TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, filmin yapımcısı Murat Kaya ile şehit ve gazi ailelerinin çocukları katıldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Hasan Usta kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar."

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta Türkiye'deki sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.