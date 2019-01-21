"Aslı Gibidir' İle Türk Sineması'nda Bir İlk Gerçekleşiyor!

Yapımcılığını Hann Film'in, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu, Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor'un kaleme aldığı, başrolünde Aslı İnandık'ın rol aldığı "Aslı Gibidir" filminde Türkiye'de ilk kez bir oyuncu sekiz farklı karakter canlandırıyor.

Şimdiye dek yurtdışında Cate Blanchette, Tom Hanks ve Eddie Murphy gibi isimler bir filmde birden çok karaktere hayat vererek seyirciyi hayran bıraktırmıştı. Türkiye'de ise ilk kez Aslı İnandık "Aslı Gibidir"de canlandırdığı sekiz farklı karakterle seyirciyi kahkahaya boğacak. Bir pavyon şarkıcısından, müşteri temsilcisine kadar renkli tiplemeler canlandıran İnandık'ın roller için geçirdiği gerçekçi değişimler büyük beğeni toplayacak.

ASLI İNANDIK "HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR!"

25 Ocak'ta vizyona girecek olan Aslı Gibidir için Aslı İnandık heyecanını anlatıyor; "Aslı Gibidir'de Türkiye'de ilk defa bir oyuncu bir filmde 8 farklı tipe bürünecek. Neredeyse çocukluğumdan beri gözlemleyip, denediğim ve ufacık bir telefon ekranında hayat bulan bu tiplemelerin artık beyaz perdede olması elbette hayal edemediğim kadar büyük bir heyecan."

FİLMİN KONUSU:

Aslı (Aslı İnandık) çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf ve hayalperest bir kızdır. Hayallerinin peşinden gider ve özel bir konservatuarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesi bu duruma karşı çıkar ve beklediği desteği göremez. Çaresizce para kazanmak için ne yapacağını düşünürken 'gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk' yapan dublörler kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya başlar. Burası hem Aslı'nın okul parasını kazanabileceği hem de kılıktan kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir yerdir. Her şey yolunda giderken, iş için gönderildiği eğlenceli görevlerden birinde hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar.