Aslı Hünel ile umut dolu şarkılar
31 dakika önce
Koronavirüse karşı evinden çıkmayan ve hayranlarına da bu yönde telkinler veren şarkıcı, saat 21.05'te Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek.
Koronavirüse karşı evinden çıkmayan ve hayranlarına da bu yönde telkinler veren şarkıcı, saat 21.05'te Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek. "Umut dolu şarkılarımı bu kez evinde kalan tüm Türkiye için seslendireceğim" diyen Hünel, canlı yayında kendisine istekte bulunan parçaları da söyleyecek. Hünel, bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:52
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