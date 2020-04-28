ASO'dan üyelerine "Nefes Kredisi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO'dan üyelerine 'Nefes Kredisi' - Son Dakika Ekonomi

ASO'dan üyelerine "Nefes Kredisi"

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak.

ASO'dan üyelerine

Ankara Sanayi Odası (ASO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üyelerine 4'üncü kez kullandıracağı Nefes Kredisi'nin tutarı 50 milyon lira olacak. Projenin öncüsü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de katkısıyla bu rakam 100 milyon lirayı bulabilecek.

ASO üyesi KOBİ'ler bu kapsamda yıllık yüzde 7,5 faizle 100 bin liraya kadar, ilk 8 ayı ödemesiz ve kalan 12 aylık ödemesi eşit taksitlendirilerek toplam 20 ay vadeyle kredi kullanabilecek.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteğiyle ilk etapta Denizbank kanalıyla kullandırılacak kredilerde, ASO üyesi KOBİ'lerin, odaya müracaat ederek faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Üyeler bu belgeyi dijital ortamdan temin edebilecek.

Daha fazla firmanın yararlanması için limitler düşük tutuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.

Firmalardan kredi kullanımında maddi teminat istenmeyecek ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine maddi teminat talep edilebilecek.

Nefes Kredisi'nden daha fazla firmanın yararlanabilmesi için bu kez limitler özellikle düşük tutuldu.

"Reel sektörün üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, oda olarak üyelerine 4'üncü kez Nefes Kredisi kullandırdıklarını belirterek, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İnsanlık tarihi açısından oldukça kritik, zor ve alışılmışın dışında ve ne zaman sona ereceği belirsiz olan bir süreçten geçildiğini vurgulayan Özdebir, "Tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayat durma noktasına geldi. Virüsün yayılımını sınırlandırıp kontrol altına almak adına uygulanan izolasyonlar, tedarik zincirinin bozulmasına, bazı sektörlerin tamamen durmasına, bazı sektörlerin de kapasitelerini azaltmalarına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Birçok şirketin iş yapamama sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"En önemli nokta, firmaların üretim yapmadan ne kadar ayakta kalabilecekleridir. Reel sektörün üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı da olsa üyelerimizin uygun koşullarda finansmana erişimine katkı sağlayacak bir adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için daha az sıkıntıyla aşılmasına bir katkı sağlar."

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:32 Kaynak: AA


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