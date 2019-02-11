Son Dakika Haberleri: Aso'dan Üyelerine Sınav Ücreti Jesti

Aso'dan Üyelerine Sınav Ücreti Jesti

16 dakika önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2018'de olduğu gibi bu yıl da üyelerinin mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödemeye devam edecek.

Aso'dan Üyelerine Sınav Ücreti Jesti, System.String[]
Ankara Sanayi Odası (ASO) 2018'de olduğu gibi bu yıl da üyelerinin mesleki yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödemeye devam edecek.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl üye firmalarda çalışan işçilerin edinmesi gereken mesleki yeterlilik belgesine ilişkin sınav ücretinin ASO tarafından ödendiği hatırlatıldı.

Oda yönetiminin bu yıl da sınav ücretlerini ödeme kararı aldığı ifade edilen açıklamada, "Branşlara göre 500 ile bin 250 lira arasında değişen sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatıyla ödenmeye devam edecek." denildi.

ASO'nun, mesleki eğitim projelerinin yürütülmesi için ASO 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde iki Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) kurduğu kaydedilen açıklamada, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in "Mesleki eğitimle ilgili çok sayıda projemizin yanı sıra çalışanların becerilerinin belgelendirilmesi konusunda da iki merkez kurduk. Kurduğumuz METES'lerle sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz." değerlendirmesine de yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Ekonomi
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