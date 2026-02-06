Asrın felaketinde hayatını kaybedenler düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
06.02.2026 06:56
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler Bingöl'de saygı, rahmet ve minnetle yad edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Bingöl'de düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Anma programı, sabaha karşı AFAD Yönetim Merkezi'nde toplanılmasıyla başladı. Depremin meydana geldiği dakikada gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Törende, 6 Şubat depremlerine ilişkin hazırlanan video gösterimi izlenildi. Yaşanan acıların ve kayıpların yeniden hatırlandığı görüntüler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Programda konuşan Bingöl Valisi Dr. Cahit Çelik, "Asrın felaketi dediğimiz peş peşe 3 tane deprem yaşadık. O depremlerde de yaklaşık 54 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak vesilesiyle bir araya gelmek istedik. Şuan da insanlığın geldiği bilgi seviyesi depremleri önceden bilemiyor. Herhangi bir yerde herhangi bir saatte deprem olabilir. İlimiz de ülkemizde en riskli illerden biri. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren ülkemizde afet sonrası iyileştirme açısından dünyada en iyilerindendir. İlimizde şubat depremlerinden sonra konut, ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 444 vatandaşımız hak sahibi oldu. Konut olarak toplam bin 740 hak sahibimiz var. 873 hak sahibi ile ilgili yer seçimi ve ihaleler yapıldı. 857 konut ile ilgili yer seçimi çalışması da 2026 yapılacak" dedi.

İl müftüsünün yaptığı duanın ardından, deprem şehitleri için eller semaya açıldı. Okunan dualarla birlikte alanda hüznün hakim olduğu görüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

