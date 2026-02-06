Asrın felaketinin 3'üncü yılında Alanya'da yürekler aynı duada buluştu - Son Dakika
Asrın felaketinin 3'üncü yılında Alanya'da yürekler aynı duada buluştu

06.02.2026 15:49
Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremin 3. yıl dönümünde dualar ve mevlitler okutuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremin 3. yıl dönümünde dualar ve mevlitler okutuldu.

6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla Alış Camii'nde cuma namazında bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası camiyi dolduran cemaat, deprem şehitleri için ellerini semaya açtı. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar rahmetle anılırken, geride kalan yakınları da unutulmadı. Yapılan dualarda, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunuldu. Program sonunda Alanya Kahramanmaraşlılar Derneği'nce hayatını kaybedenler için yemek ikramında bulunuldu.

Programa katılan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "6 Şubat depremlerinin 3. yılını idrak ediyoruz. Ben tekrar bu vesile ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah bir daha ülkemiz böyle afetlere maruz kalmasın" dedi.

Mevlit programına Öztürk'ün yanı sıra Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Müftüsü Mehmet Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Alanya, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
