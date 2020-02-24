Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıl yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 48 yaşındaki Assange'ın iadesine ilişkin dava başladı.

Tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi yakınındaki Woolwich Mahkemesinde görülen duruşmanın ilk gününde Assange, sadece adını ve doğum tarihini doğrulamak için konuştu.

Assange'ın babası John Shipton ve bazı destekçilerinin de izlediği duruşmada ilk olarak ABD'nin savunması dinlendi.

"ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarını riske attı"

Washington'ın avukatı James Lewis, Wikileaks'te yayımlanan belgelerle Irak ve Afganistan'da ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarının riske atıldığını söyledi.

Gazeteciliğin "cezai eylemler için bir mazeret olmadığını veya sıradan kanunları ihlal etme hakkı vermediğini" savunan Lewis, "Bu, ABD'de olduğu gibi İngiltere'de veya dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde de böyle." dedi.

Duruşma sırasında yaklaşık 100 protestocu, mahkeme salonu yakınlarında Assange'a destek gösterisinde bulundu. Assange'ın serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, "Assange'ı iade etmeyin, gazetecilik suç değil" yazılı dövizler taşıdı.

175 yıla kadar hapis cezası alabilir

Savunmalarını basın özgürlüğü ile iadesi durumunda Wikileaks kurucusunun işkence ve kötü muamele göreceği iddiaları üzerine kuran Assange'ın avukatları ise yarın söz alacak.

28 Şubat'a kadar devam edecek duruşmaların ilk kısmında yasal argümanlar dinlenecek. 18 Mayıs'ta başlayacak ikinci kısımda ise taraflar kanıtlarını mahkemeye sunacak.

Assange'ın yaptıklarının suç teşkil edip etmediği konusunda herhangi bir karar vermeyecek olan mahkeme, esasen iade talebinin ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya uygun olup olmadığını değerlendirecek.

İade kararının çıkması halinde ise İngiltere hükümetinin onayı gerekecek. Ancak davanın önce temyize ve ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınması durumunda iade sürecinin tamamlanmasının 2 yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak istiyor. İade edilmesi durumunda Assange'ın 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.