Astrolog Aysun Koç dolunayın etkilerini anlattı - Son Dakika
Astrolog Aysun Koç dolunayın etkilerini anlattı

30.04.2026 13:22
Astrolog Aysun Koç, 1 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın etkilerini Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Maddi dalgalanmalar, ilişkilerde bitişler ve önemli karar süreçlerine dikkat çeken Koç, bazı burçlar için kritik uyarılarda bulunurken, sürecin aynı zamanda fırsatlar barındırdığını vurguladı.

Haberler.com YouTube kanalında izleyicilerle buluşan Astrolog Aysun Koç, 1 Mayıs’ta Akrep burcunun 11 derecesinde gerçekleşecek dolunayın etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolunayın özellikle kriz, dönüşüm ve yeniden yapılanma temalarını ön plana çıkaracağını belirten Koç, hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

DOLUNAY KRİZ VE DÖNÜŞÜM TEMALARIYLA GELİYOR

Koç, Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın “plüto kareli” bir etki taşıdığına dikkat çekerek, bazı konularda yıkım ve yeniden yapılanma süreçlerinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Maddi konularda dalgalanmaların yaşanabileceğini belirten Koç, “Maddi anlamda çalkantılı olaylara sebebiyet verebilecek bir etkiyle geliyor” ifadelerini kullandı.

Dolunayın Jüpiter’den destek aldığını da belirten Koç, bu süreçte yaşanacak bitişlerin daha yumuşak geçişlerle sonuçlanabileceğini ifade etti. Ancak özellikle evlilik ve ortaklıklarda önemli kararların gündeme gelebileceğini vurguladı.

İLİŞKİLERDE BİTİŞLER VE ÖNEMLİ KARAR SÜREÇLERİ

Dolunayın özellikle evlilik ve ortaklık alanlarında etkili olacağını belirten Koç, bazı ilişkilerde ayrılık kararlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Nafaka ve tazminat gibi konuların da bu süreçte öne çıkabileceğini dile getiren Koç, “Bir sonlanma olacaksa da hayrınıza olacak” diyerek izleyicilere önemli bir uyarıda bulundu.

İletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat çeken Koç, bu dönemde abartılı tepkilerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Dürüstlük sınavının öne çıkacağını ifade eden astrolog, etik davrananların kazanacağını, aksi durumda ise zorlayıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE DOLUNAY ETKİLERİ

Koç, dolunaydan en çok etkilenecek burçların Akrep, Boğa, Aslan ve Kova olduğunu belirtirken, Yengeç ve Balık burçlarının daha şanslı etkiler alacağını ifade etti. Koç burçları için maddi konular ve sağlık, Boğa burçları için ilişkiler, İkizler için iş hayatı ve günlük düzen ön plana çıkıyor.

Yengeç burçlarında aşk hayatında netleşmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, Aslan burçları için aile ve ev konularının gündeme geleceğini belirtti. Diğer burçlar için de kariyer, sosyal çevre ve yurt dışı bağlantılı konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
İYİ Parti’den CHP’ye geçen Arif Kocabıyık’ın tartışma yaratacak görüntüleri İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma 33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
13:23
Fener’e Ferdi piayangosu Kasaya 264.220.500 lira sokacak
Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:16
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 13:41:12. #7.12#
