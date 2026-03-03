Astrolog Aysun Koç: Kanlı ay tutulması gizli kalanları ortaya çıkaracak - Son Dakika
Astrolog Aysun Koç: Kanlı ay tutulması gizli kalanları ortaya çıkaracak

Astrolog Aysun Koç: Kanlı ay tutulması gizli kalanları ortaya çıkaracak
03.03.2026 17:50
Astrolog Aysun Koç: Kanlı ay tutulması gizli kalanları ortaya çıkaracak
Astrolog Aysun Koç, Haberler.com ekranlarında 3 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek kanlı ay tutulmasının etkilerini değerlendirdi. Koç, tutulmanın aldatma, dolandırıcılık ve gizli kalan ahlaki sorunları gündeme taşıyabileceğini belirterek, özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve toplumsal olaylarda önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Haberler.com'da açıklamalarda bulunan Astrolog Aysun Koç, 3 Mart'ta saat 14.37'de Başak burcunun 12 derecesinde gerçekleşecek kanlı ay tutulmasının hem bireysel hem de toplumsal alanda güçlü etkiler yaratacağını ifade etti. Tutulmanın iki sabit yıldızdan etki aldığını belirten Koç, özellikle geçmişte yapılan hataların açığa çıkabileceği bir sürece girildiğini vurguladı.

"GİZLİ SAKLI YAPILAN HER NE VARSA ORTAYA DÖKÜLECEK"

Koç, tutulmanın problemli sabit yıldız etkisi aldığını belirterek, geçmişte yapılan hataların görünür hale geleceğini söyledi. "Birisi birisini aldattıysa bu tutulmayla birlikte ortaya çıkar. Dolandırıcılık, sahtekârlık varsa ortaya çıkar. Gizli saklı yapılan ahlaksız her ne iş varsa tutulma etkisiyle ortaya dökülecek demektir" ifadelerini kullandı.

"HAKLI OLMAYANLAR KENDİNİ DOĞRU GİBİ GÖSTEREBİLİR"

Tutulmanın Jüpiter ve Merkür retrosu etkisinde gerçekleştiğine dikkat çeken Koç, algı karmaşasına da işaret etti. Haklı olmayan kişilerin kendilerini doğruymuş gibi yansıtabileceğini belirten Koç, bazı olayların örtbas edilebileceğini ancak sezgilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"EKİLENLER BİÇİLİYOR, KARMA DEVREDE"

Karma etkisine de vurgu yapan Koç, bu dönemin "ektiklerimizi biçme" süreci olabileceğini söyledi. Soy karmasından gelen meselelerin gündeme gelebileceğini belirten Koç, dürüst ve ahlaklı davrananlar için ise destekleyici etkilerin söz konusu olduğunu dile getirdi.

"BAŞAK, BALIK, İKİZLER VE YAY BURÇLARI DAHA ÇOK ETKİ ALACAK"

Tutulmadan en çok etki alacak burçların Başak, Balık, İkizler ve Yay'ın ikinci on gününde doğanlar olduğunu belirten Koç, Boğa ve Oğlak burçlarının ikinci on gününde doğanların ise daha şanslı etkiler alabileceğini söyledi. Yengeç burçlarının da destekleyici bir etki altında olduğunu sözlerine ekledi.

Dolandırıcılık, Aysun Koç, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Astrolog Aysun Koç: Kanlı ay tutulması gizli kalanları ortaya çıkaracak - Son Dakika

