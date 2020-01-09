Astsubay eşini "Güle güle aşkım" diyerek uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Astsubay eşini 'Güle güle aşkım' diyerek uğurladı - Son Dakika

Astsubay eşini "Güle güle aşkım" diyerek uğurladı

6 saat önce

Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Adanalı Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Bingül, kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede vefat etti.

Astsubay eşini

Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Adanalı Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Bingül, kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede vefat etti. Bingül, gözyaşları arasında askeri törenle toprağa verildi.


Uzun süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz Salı günü hayata veda eden 38 yaşındaki Erdinç Bingül'ün Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi askeri yetkililer tarafından Adana Havalimanı'ndan alınarak, helallik için Çukurova ilçesinde bulunan Toros Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi çok sayıda kişi tarafından karşılanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Bingül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Okunan duanın ardından Bingül'ün cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Kabasakal'a götürüldü.


"Güle güle aşkım"


Ailenin tek oğlu olan Erdinç Bingül'ün cenazesi, askeri araçla Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Bingül'ün askeri manga omzunda cenazesi taşınırken, gözyaşları içerisinde eşine son görevini yapan Melike Bingül, "Güle güle aşkım" dedi. Garnizon Komutanlığı'ndan askeri yetkililerin de katıldığı cenaze töreninde Erdinç Bingül'ün babası Yılmaz Bingül ve annesi Safiye Bingül ile ablası Ebru ile kardeşi Ceren ve diğer yakınları fenalık geçirdi. Kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze ikindi namazını müteakip toprağa verildi.


Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 16 yıldır görev yapan oğlu Erdinç Bingül'ü genç yaşta kaybeden baba Yılmaz Bingül ve eşi Safiye Bingül, cenazeye katılarak acılarını paylaşanlara teşekkür ederken, "Oğlumuzun rahatsızlığı sürece devletimiz hep yanımızda oldu. Ayrıca; askeri yetkililer tarafından gerçekleşen tören dolayısıyla da ayrıca onur ve gurur duydum" dediler. - ADANA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
19:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
19:12 Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
19:12 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
19:10 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:10 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (4) - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Astsubay eşini "Güle güle aşkım" diyerek uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]