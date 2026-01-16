Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı - Son Dakika
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
16.01.2026 10:16
Jandarma astsubaylığa başvuran bir kadın, 21 Aralık'ta aldığı sağlık raporu sonucunu "En uzun gece 21 Aralıkmış" notuyla paylaştı; raporda "geçirilmiş nevrotik bozukluklar" tanısı ve "sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay olamaz" ifadeleri yer aldı.

Jandarma astsubaylığa başvuran bir kadın, astsubaylığa son bir adım kala 21 Aralık'ta aldığı sağlık raporu sonucunu paylaşarak "En uzun gece 21 Aralıkmış" ifadelerini kullandı.

RAPORDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan belgede "Tanı" bölümünde "Geçirilmiş nevrotik bozukluklar" ifadesi yer alırken, "Karar" kısmında ise "Sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay olamaz" ibaresi dikkat çekti. Belgede ayrıca "16-A/F-1" kodu görüldü.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar;

Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Son Dakika Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    isabet olmuş 10 2 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    işlerine gelmeyen bir personel diye elemişlerdir. zamanında benzer sey kardeşime yapıldı ışıklar askeri lisesinde. 3 8 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    kurum doğru bir karar vermiş 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Ya tanı yanlışsa ? Vebale bak şimdi. Ya da olamaz demssi gerekitken yanlışlıkla olur dese ne olacak ? Doktorların da işi zor... 0 4 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    gerçekde böyle bir şey yoksa bunu veren heyet büyük vebal ve kul hakkını nasıl Allah'a verecekler.Gercekse çok isabet olmuş bu toprağın üstü varsa birde altı var işte orası vay ki halimize 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
