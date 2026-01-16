Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Jandarma astsubaylığa başvuran bir kadın, astsubaylığa son bir adım kala 21 Aralık'ta aldığı sağlık raporu sonucunu paylaşarak "En uzun gece 21 Aralıkmış" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan belgede "Tanı" bölümünde "Geçirilmiş nevrotik bozukluklar" ifadesi yer alırken, "Karar" kısmında ise "Sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay olamaz" ibaresi dikkat çekti. Belgede ayrıca "16-A/F-1" kodu görüldü.
