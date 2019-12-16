ASÜ'de ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirildi - Son Dakika
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ASÜ'de ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirildi

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) kampüsünde, farklı noktalardaki ağaçlara 100 adet kuş yuvası yerleştirildi.

ASÜ'de ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirildi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) kampüsünde, farklı noktalardaki ağaçlara 100 adet kuş yuvası yerleştirildi.


Öğrencilerle birlikte, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı çevresindeki ağaçlara kuş yuvalarını asan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ'nün çevre şartları bakımından sürekli iyileşen üniversiteler arasında yer aldığını vurguladı. Dört yıl içinde kampüse 20 bin adet ağaç diktiklerini ve bu ağaçlardan bir kısmının yaz döneminde meyve de verdiğini ifade eden Rektör Şahin, "Kış döneminde de ağaçlarımızın kuşlar için korunaklı bir yuva olmasını istedik. Öğrencilerimizle birlikte farklı noktalarındaki ağaçlara 100 adet kuş yuvası yerleştirdik. Kuşların kış döneminde yuva bulmasına küçük bir katkı sağlamaya çalıştık" dedi.


Prof. Dr. Şahin, Türkiye'nin en çevreci dördüncü üniversitesi olan ASÜ'de, çevreci çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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