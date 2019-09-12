Aşure dağıtımı

Muharrem ayı dolayısıyla Erzincan'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan'da, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının Erzincan Şubesi bahçesinde düzenlenen aşure dağıtımına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, vakfın Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile çok sayıda kişi katıldı.

Düzgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurede kullanılan ürünlerin çeşitliliğine işaret ederek, ülkedeki insanların da birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Aşurenin huzura ve barışa vesile olmasını dileyen Düzgün, "İnsanlara hoşgörülü davranmak için çaba sarf etmekteyiz. İşte ne güzel bir araya geldik, aşure tadında. Ülkemizin varlığı için tuttuğumuz oruçlar, pişirdiğimiz aşureler, kestiğiniz kurbanlar, barışa, huzurumuza vesile olur inşallah." dedi.

Vali Arslantaş da muharrem ayındaki ibadetlere işaret ederek, birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşmalar sonrası vakfın şubesinin bahçesindeki kazanlarda pişirilen yaklaşık 10 bin kişilik aşure ve yemekler davetliler ile vatandaşlara ikram edildi.