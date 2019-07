Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'ndan 5 madalya

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya kazandı.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren ve Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'na 6 sporcuyla katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlarken, sporcular 2020 yolunda önemli puanlar kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, erkek takım sıralamasında Asya ikincisi oldu.Şampiyonada, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan ve K43 +75 Kiloda Mehmet Vasıf Yakut altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazanırken, K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini tebrik ederek, "Her geçen gün 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için süre daralıyor. Sporcularımız katıldıkları her organizasyonda kürsüye çıkmayı başarıyor. Bu başarılar Tokyo'da alınacak madalyaların habercisi. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.