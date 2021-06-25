Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşıldığını duyurması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı stres testi sonuçlarının pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri desteklediğini söyledi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) haziran sonunda bankaların likidite sıkıntısı çekmemesi için piyasalara repo ihaleleri ile ek 20 milyar yuan likidite sağlamaya devam ederken, bugün Japonya'da açıklanan Tokyo TÜFE verileri aylık ve yıllık bazda değişim göstermedi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,15 artışla 3.607 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,45 yükselişle 7.308 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 3.302 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 primle 29.066 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,77 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,36 artışla 52.890 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,41 yükselişle 29.289 seviyelerinde bulunuyor.