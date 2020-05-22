Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) olağanüstü toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldı. Banka, nisan ayında koronavirüsün olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik açıklanan pakette yer alan tedbirlerin süresini de 6 ay uzatarak Mart 2021'e kadar sürdürme kararı verdi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek enflasyon nisanda yıllık yüzde 0,2 ile beklentilerden daha fazla geriledi. Dezenflasyonla mücadele eden ve yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunan Japonya'da, veri sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak günü 20.388 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 107,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,8 düşüşle 2.818 puan oldu.

Bugün Hindistan Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantıda politika faizini 40 baz puan azaltarak yüzde 4'e çekmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 22.945 puanda seyrediyor.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi sonrası Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 5,5'le sert düşerek 22.938 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,4 kayıpla 1.970 puanda bulunuyor.