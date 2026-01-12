Asya Örnek: Türkiye Şampiyonu Genç Güreşçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Asya Örnek: Türkiye Şampiyonu Genç Güreşçi

Asya Örnek: Türkiye Şampiyonu Genç Güreşçi
12.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Asya Örnek, Isparta'da Türkiye şampiyonu oldu. Kızların güreş yapabileceğini vurguladı.

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taramalarında keşfedilen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Örnek, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas'ta katıldığı müsabakalarda gösterdiği azim ve disiplinle Türkiye şampiyonu oldu. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini belirten genç sporcu, "Güreş sadece erkek sporu değildir; kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" dedi.

Isparta'da Kadir Boylu Ortaokulu öğrencisi Asya Örnek, Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas'ta katıldığı güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Henüz okul sıralarındayken yeteneğiyle dikkat çeken Asya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek taramaları sırasında antrenör Ceren İlayda Araç tarafından keşfedildi. Kısa sürede yoğun bir antrenman programına giren genç sporcu, disiplinli çalışmalarıyla Türkiye birinciliğine ulaştı. Asya Örnek'in elde ettiği derece, hem okulda hem de kentte memnuniyetle karşılandı.

Yetenek yarışmasıyla başlayan güreş yolculuğu

10 yaşındaki Aslı Örnek, Kadirboylu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek güreşle tanışma sürecini anlattı. Okullarında düzenlenen bir yetenek yarışmasına öğretmenleri tarafından seçildiğini ifade eden Aslı, "Bu sayede güreşle tanışmış oldum. Önce antrenmanlara başladım ve yaklaşık iki buçuk ay sonra Haziran ayında Sivas'ta düzenlenen şampiyonada birincilik elde ettim" dedi.

Ardı ardına gelen şampiyonluklar

Güreşe 8 aydır ilgi duyduğunu söyleyen Aslı Örnek, ilk başarısını Isparta il seçmelerinde kazandığını, ardından Aydın Kuşadası'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Turnuvası'nda 36 kiloda şampiyon olduğunu belirtti. Bu yıl Haziran ayında Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Aslı, "Şampiyonanın ardından Ankara'daki gelişim kampına davet edildim ve milli takım kampında yaklaşık 10 gün kaldım" diye konuştu.

"Kızların bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum"

Hedeflerinden de bahseden Aslı, büyüdüğünde milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini vurguladı. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini belirten genç sporcu, özellikle kız çocuklarına seslenerek, "Güreş sadece erkek sporu değildir, kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Yetenek taramasında keşfedilen Aslı'nın yükselişi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ceren İlayda Araç, bakanlığın Yetenek Taraması Projesi kapsamında düzenlenen antrenmanlarda Aslı ile tanıştığını belirterek, "Branş tanıtımlarında gördüğümde başarılı olacağını hissettim. Ailesiyle iletişime geçip çalışmalara başladık" dedi.

İki aylık hazırlıkla gelen Türkiye Şampiyonluğu

Antrenör Ceren İlayda Araç, şampiyonaya yalnızca iki ay kala Aslı'ya yoğun bir program uyguladıklarını belirtti. "U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada U10 takımımız Türkiye üçüncüsü, U12 takımımız ise Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

Ceren İlayda Araç: "Güreş sadece erkek sporu değil"

Toplumdaki ön yargılara değinen Araç, "Güreş denince akla erkekler geliyor ama kızlarımız da yıllardır bu sporda çok başarılı. Kız-erkek ayırt etmeden her çocuğun güreş yapması gerektiğine inanıyorum. Haziran–Temmuz aylarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asya Örnek: Türkiye Şampiyonu Genç Güreşçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Örnek: Türkiye Şampiyonu Genç Güreşçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.