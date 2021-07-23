Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 36'sı yurt dışı kaynaklı, 48 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 462 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 163 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 974 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 24 yeni vaka görüldü, 2 kişi öldü.

Tayvan hükümeti, dün "Delta varyantı kaynaklı ilk ölümü" bildirmişti.

Toplam vaka sayısının 15 bin 535'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 784 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 56'sı yurt dışı kaynaklı, 1630 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece son durumdaki vaka sayısı ülkede 2 günün ardından salgının başından bu yana kaydedilen en üst seviyenin altında kaldı.

Vaka sayısının 185 bin 733'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 66'e çıktı.

Hükümet vaka sayılarının düşüşe rağmen yüksek olması sebebiyle, Seul metropol bölgesinde 4 aşamalı mesafe tedbirlerinin en yüksek seviyesini 8 Ağustos'a kadar iki hafta daha uzattı.

Tedbirler, 18.00'den sonra ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyor, restoran ve kafeler 22.00'den sonra kapanırken gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanlarına tam kapanma uygulanıyor.

Güney Kore hükümeti, spor oyunları ve sergilerle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırırken, cenaze ve düğünlerle ilgili kuralları 49 kişiye kadar etkinliklere katılmasına izin verecek şekilde kısmen gevşeteceğini açıkladı.

Güney Kore'de yeni vaka sayısı dün 1842, 21 Temmuz'da 1784 olarak kaydedilmişti. Söz konusu artışa, ülkede Kovid-19'un Delta varyantı neden olarak gösterilmişti. Ülkede, yurt dışı kaynaklı vaka sayısı dün ilk defa 100'ün üzerine çıkmıştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 845 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 537 bin 97'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 26 bin 891 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 575 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 114 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 811'e, vaka sayısı 467 bin 707'ye yükseldi.

Tayland'da halihazırda uygulanan kısıtlamalara ek olarak, tüm halka açık parklar, kuaför ve berber dükkanları ile çoğu kamusal alan da kapatıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 20 Temmuz'da tedbirler kapsamında müze, sinema, eğlence parkı, spor salonu ve yüzme havuzu gibi kuruluşların iki hafta boyunca tamamen kapatılması talimatı verilmişti.

Nepal

Nepal'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1982 vaka tespit edildi, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 676 bin 708'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 679'ye ulaştı. Ülkede hastalığa yakalanan 639 bin 368 kişi iyileşti.

Bangladeş

Son 24 saatte 6 bin 364 vakanın görüldüğü ülkede virüse yakalanan 166 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 146 bin 564 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 18 bin 851 kişi yaşamını yitirdi.