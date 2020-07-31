Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 396 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı irtibatlı, 3'ünün ülkede kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 52 bin 205'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 308 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 903 Kovid-19 vakası ile toplam vaka sayısının 278 bin 305'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 27 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 951'e çıktığı belirtildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 247 bin 177'ye yükseldi.

Ülkede kritik durumda 1146 Kovid-19 hastası bulunuyor.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 772 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 111'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 237 bin 661'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 135 bin 136'ya ulaştığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 4 bin 63 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 354'e çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 40 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 23'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 178'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 26 bin 153 olarak kaydedildi.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 310'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Hollanda ve Mısır'dan ülkeye dönen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 125 kişi iyileşti, 127 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 12 artarak 8 bin 976'ya yükseldi.

Malezya'da son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar Kovid-19'a rastlanan 8 bin 644 kişi iyileşti, 207 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 45 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 509'a yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların, ülkede üç ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Thanh Nien gazetesi, da Nang şehrinde bir hastanede böbrek rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören 70 yaşındaki bir erkek hastanın, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, hastanın ölüm nedenini henüz doğrulamadı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 40 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 108 bin 376'ya yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artışla 5 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı ise 1615 artışla 65 907'ye ulaştı.

Yetkililer, salgının yayılımına karşı bayramlaşmada fiziksel temastan ve toplu bayramlaşma etkinliklerinden kaçınılması çağrısı yapıyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1482 artarak 37 bin 3'e, ölü sayısı 3 artarak 1022'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 463 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 12 bin 691'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 4 bin 57, Kanagawa'da 2 bin 482, Saitama'da 2 bin 258, Fukuoka'da 1926, Aiçi'de 1805, Çiba'da 1646, Hokkaido'da 1428, Hyogo'da 1220, Kyoto'da 787 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Vietnam, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 01:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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