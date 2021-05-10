Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

10.05.2021 17:29
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 769 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 835 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 463 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 127 bin 772'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1875'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 117 bin 844 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 812'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 496 kişi iyileşti, 106 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 15 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1199 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1089 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 864 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 108 bin 826'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 562'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 30 bin 367 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı bağlantılı 19 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 378 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 60 bin 933 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1514 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 775 bin 27'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 972'ye yükseldi, virüse yakalandıktan sonra 712 bin 277 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1630 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 421'e yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 85 bin 5'e çıktı, 55 bin 208 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık yetkilileri, Pakistan'dan ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirdi.

Avustralya

Avustralya'da son 24 saatte 15 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 29 bin 931'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 910 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalandıktan sonra yaklaşık 28 bin 758 kişi iyileşti.

Federal mahkeme, Avustralya'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağının kaldırılmasına yönelik açılan bir davayı reddetti.

Avustralya, Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'dan ülkeye dönen vatandaşlarının para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini açıklamıştı.

Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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