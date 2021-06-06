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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

06.06.2021 14:52
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 248 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 220 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 7 yeni vaka görüldü.

Şimdiye kadar 11 bin 859 Kovid-19 vakası kaydedilen Hong Kong'da virüs bulaşan 210 kişi öldü.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 39 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 144 bin 152'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1973'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 134 bin 262 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 11 bin 298'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 36 artarak 260'a çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 228 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 269 bin 478'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 898'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 188 bin 243 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 20 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 196 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 613 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1676 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 810 bin 990 kişi virüse yakalanırken 12 bin 839 kişi hayatını kaybetti, 751 bin 322 kişi iyileşti.

Ülke yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların 10 gün daha uzatılacağını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, Çin'in geliştirdiği Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 671 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 23 artışla 1236'ya yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 177 bin 467'ye çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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