Son Dakika Haberleri: Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi
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Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi

1 saat önce

ABD ve Çin arasında ikili ticaret görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren devam edeceğinin duyurulmasıyla Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi, System.String[]
– ABD ve Çin arasında ikili ticaret görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren devam edeceğinin duyurulmasıyla Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Diğer yandan ABD hisse senedi piyasalarından S&P'nin rekor düzeyde kapanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artması da artışta etkili oldu.
Gelişmeler etkisily eAsya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.96,
Hangh Seng yüzde 0.33,
Kospi Composite yüzde 0.36,
S&P yüzde  0.5,
Shanghai Composite üzde 0.32 ve
Shenzen Composite yüzde 0.64 yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:40 Kaynak: DHA
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