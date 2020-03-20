At yarışlarına süresiz erteleme
7 saat önce
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.
TJK'dan yapılan açıklama şöyle;
"T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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