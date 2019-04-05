Son Dakika Haberleri: Ata Demirer, Kalben, Ayşegül Aldinç ve Karsu ile Mutfakta Yaşanan Komik Anlar

Ata Demirer, Kalben, Ayşegül Aldinç ve Karsu ile Mutfakta Yaşanan Komik Anlar

48 dakika önce

Refika ile Öze Dönüş'ün konukları Ata Demirer, Ayşegül Aldinç, Kalben ve Karsu ile eğlendiğimiz harika anlar.

Refika ile Öze Dönüş'ün konukları Ata Demirer, Ayşegül Aldinç, Kalben ve Karsu ile eğlendiğimiz harika anlar. Devamı gelecek ;)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:02 Kaynak: Youtube

Dönüş, Kalben, Ata Demirer, Genel
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