Ata Demirer, Kalben, Ayşegül Aldinç ve Karsu ile Mutfakta Yaşanan Komik Anlar
48 dakika önce
Refika ile Öze Dönüş'ün konukları Ata Demirer, Ayşegül Aldinç, Kalben ve Karsu ile eğlendiğimiz harika anlar.
Refika ile Öze Dönüş
'ün konukları Ata Demirer
, Ayşegül Aldinç, Kalben
ve Karsu ile eğlendiğimiz harika anlar. Devamı gelecek ;)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:02 Kaynak: Youtube
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