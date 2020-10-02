Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan çalışmasıyla devam eden antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:05 - Kaynak: AA
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