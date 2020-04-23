- Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle aydınlatıldı - Son Dakika

Atakule 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle aydınlatıldı

ANKARA - Ankara'nın simgesi Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100.yılında Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Ankara'nın simgesi Atakule bir ilke imza atarak, saat 21: 00 de tüm Türkiye'de evlerinden ve balkonlarından söyleyeceği İstiklal marşının notalarını kulede yayınlandı. Akabinde Dünya'nın Covid-19 virüsü nedeniyle zorlu günlere umut olması için UNİCEF işbirliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.