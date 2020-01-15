Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası - Son Dakika

Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası

6 saat önce

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Atalay filiz'in öğretmen fatma kayıkçı'yı öldürme davası

Atalay Filiz, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
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