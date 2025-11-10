Atatürk, 87'nci Yılında Ayvalık'ta Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, 87'nci Yılında Ayvalık'ta Anıldı

10.11.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni ile kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin her gün ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'e sahip çıkma kararlılığının önemini dile getirdi.

(BALIKESİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. İlçe sakinlerinin meydanı doldurduğu törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bizler Ayvalık'ta her bir yurttaşın refahı, hak ve özgürlükleri için çalışırken, attığımız her adımda onun akıl, bilim ve çağdaşlık rehberini izliyoruz. Atatürk'ü sadece anmıyor, onun açtığı ışıklı yolu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikal edişinin 87'nci yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Başkan Ergin, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ergin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında yayımladığı mesajda, Atatürk'ün düşüncelerinin, ilkelerinin ve devrimlerinin yalnızca bir anma gününde değil, her gün ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam ettiğini vurgulayarak, "10 Kasım, bir yas günü olmanın ötesinde; bize emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkma kararlılığımızı yeniden hatırladığımız gündür. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bu ülkenin en güçlü harcıdır. Bizler Ayvalık'ta her bir yurttaşın refahı, hak ve özgürlükleri için çalışırken, attığımız her adımda onun akıl, bilim ve çağdaşlık rehberini izliyoruz. Atatürk'ü sadece anmıyor, onun açtığı ışıklı yolu kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, 87'nci Yılında Ayvalık'ta Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
2 haftaya evlenecekti Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
İlkay Gündoğan’dan yeni karar İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Manchester City’den Beşiktaş’a kaleci Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci
Fatih Karagümrük’ten 3 ay sonra bir ilk Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 12:22:50. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, 87'nci Yılında Ayvalık'ta Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.