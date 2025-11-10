Atatürk, 87'nci Yılında Ayvalık'ta Anıldı

(BALIKESİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. İlçe sakinlerinin meydanı doldurduğu törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bizler Ayvalık'ta her bir yurttaşın refahı, hak ve özgürlükleri için çalışırken, attığımız her adımda onun akıl, bilim ve çağdaşlık rehberini izliyoruz. Atatürk'ü sadece anmıyor, onun açtığı ışıklı yolu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikal edişinin 87'nci yılında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Başkan Ergin, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ergin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında yayımladığı mesajda, Atatürk'ün düşüncelerinin, ilkelerinin ve devrimlerinin yalnızca bir anma gününde değil, her gün ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam ettiğini vurgulayarak, "10 Kasım, bir yas günü olmanın ötesinde; bize emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkma kararlılığımızı yeniden hatırladığımız gündür. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bu ülkenin en güçlü harcıdır. Bizler Ayvalık'ta her bir yurttaşın refahı, hak ve özgürlükleri için çalışırken, attığımız her adımda onun akıl, bilim ve çağdaşlık rehberini izliyoruz. Atatürk'ü sadece anmıyor, onun açtığı ışıklı yolu kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.