Atatürk anısına 82 fidan dikildi - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümündeyiz. Mustafa Kemal mahallemizde 82. yıla özel 82 tane ağaç diktik. Cumhuriyetimizin ilkelerini yaşatmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık kaldığımızı göstermek için 82. yıl anısına 82 adet ağaç dikimi yaptık" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde 82 fidan dikildi. Turgutlu Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Mahallesi Eker Sokak üzerindeki parka, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla 82 fidan dikildi.

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