Atatürk, Bakırköy'de Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

10.11.2025 15:22
Bakırköy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında anma etkinlikleri ile yad etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde hayat saat 09.05'te durdu. Anma programına katılan çocuklar Atatürk anıtına çiçek bırakarak şiirler okudu.

(İSTANBUL) - Bakırköy, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saatlerin 09.05'i göstermesiyle ilçede hayat adeta durdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Bakırköy'de anıldı. Ovalıoğlu'nun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin yanı sıra belediyenin ana binasında ve Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen program kapsamında saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Belediye personelinden vatandaşlara, gençlerden çocuklara kadar her yaştan Bakırköylü'nün katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında ise Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minikler de ellerinde karanfillerle Atatürk anıtına çiçek bırakarak, şiirler okudu. Miniklerin sesinden yükselen şiirler, törende bulunanlara hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

