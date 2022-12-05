Atatürk hayranı olan Alman turist önce Müslüman oldu, sonra adını Kemal olarak değiştirdi! - Son Dakika
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Atatürk hayranı olan Alman turist önce Müslüman oldu, sonra adını Kemal olarak değiştirdi!

05.12.2022 15:49

Antalya'ya tatile gelen ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek İslam'ı araştıran Alman turist Robert Taylor, önce Müslüman oldu, sonrasında hayranı olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kemal" adını aldı.

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti. Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

"KEMAL" İSMİNİ ALDI

Serik İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı. Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.

Atatürk hayranı Alman turist, Müslüman olup 'Kemal' ismini aldı

ÇEŞİTLİ KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Köksal, Taylor'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti. Törene Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Atatürk hayranı olan Alman turist önce Müslüman oldu, sonra adını Kemal olarak değiştirdi! - Son Dakika

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