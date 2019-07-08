Son Dakika Haberleri: Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde

52 dakika önce

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerine basıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinin biletlerine basıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar ve beraberindekilerle Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir Milli Piyango satış noktasına geçerek buradan silüete özel basılan birkaç bilet aldı.
Başkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk silüetinin Milli Piyango biletlerine basılması için girişimlerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Alantar'a teşekkür etti.
Kentte Atatürk silüetinin Milli Piyango biletinde yer almasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Demir, " Türkiye'deki bütün Ardahanlıların bu biletten almalarını istiyoruz. Atatürk'e ve bize vermiş oldukları değerden dolayı ilgililere teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerini Ardahan'da ağırlamaktan mutlu olacağız. Bundan sonraki süreçte ise diğer kültürel ve turizm değerlerimize yer verilmesi için çalışacağız." diye konuştu.
Demir, daha sonra satın aldığı biletleri basın mensuplarına dağıtarak elde edilecek kazancın Ardahan için ortak kullanılmasını istedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar da amaçlarının Ardahan'ı tanıtmak olduğunu belirterek, böyle bir çalışmanın sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Alantar, Demir'e Atatürk silüetinin basılı olduğu çerçeveli Milli Piyango biletini hediye etti.
Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:21 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Ardahan, Damal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğanın mucizesine tanık olmak isteyen yüzlerce kişi Ardahan'a akın etti 70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:14:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]