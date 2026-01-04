Atatürk'ün Anılmaması Tepki Çekti - Son Dakika
Atatürk'ün Anılmaması Tepki Çekti

04.01.2026 16:22
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına "Atatürk kırmızı çizgimizdir" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyerek tepki gösterdi.

Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği tarafından 3 Ocak'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması salonda tansiyonu yükseltti.

Törenin başlangıcında gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında Atatürk'ün anılmamasına ve saygı duruşunun şehit ile gaziler için yapılacağının ifade edilmesine,  CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan başta olmak üzere katılımcılar tepki gösterdi. CHP'li Yazgan, tepkisini "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyerek ifade etti. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından Atatürk'ün anılmasıyla tören devam etti.

Kaynak: ANKA

