Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, Gölbaşı ilçesinde 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisiyle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, Gölbaşı ilçesinde 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisiyle kutlandı.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kutlama programı kapsamında Atatürk heykeline çelenk sundu.

Bilgihan, Gölbaşı Şehir Stadı'nda devam eden törende, Atatürk ve temsil heyetinin Gölbaşı'ndan da geçerek Dikmen sırtlarına adım attığı gün Türk milletinin makus talihinin değiştiğini, verilen bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaştığını söyledi.

Törene seğmen kıyafetiyle katılan Şimşek de bugünün, Ankaralılar ve seğmenlerin Atatürk'ün etrafında etten duvar ördüğü bir gün olduğunu belirtti.

Şimşek, "Atatürk, Ankaralıların bu heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle kentimizi önce Milli Mücadele'nin karargahı, sonrasında ise Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyet'in başkenti olarak belirlemiştir. Bu, bizim için her daim tarifi imkansız bir gurur vesilesidir." dedi.

Programda, Gölbaşı Kaymakamlığınca hazırlanan 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisi sunuldu. Belediye Başkanı Şimşek de seğmenlerle oynadı.

Tören, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerin okuduğu şiirler ve Türk Hava Kurumu uçuş gösterisinin ardından sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı
Mansur Yavaş hakkındaki dava Lübnanlı yazar Amin Maalouf duygulandırdı: Dedem Atatürk hayranı olduğu için kızının adını Kemal koydu ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:45 Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
21:44 Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
21:42 İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı seğmen gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]