Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

47 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duruay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihinin Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklara işaret eden Duruay, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan gurur ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye'ye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvayı Milliye şehri, aziz cumhuriyetin başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu tarihi günün 99. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Fatih Duruay, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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