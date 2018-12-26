Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü
47 dakika önce
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duruay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık
1919 tarihinin Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklara işaret eden Duruay, şunları kaydetti:
"Mensubu olmaktan gurur ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye'ye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvayı Milliye şehri, aziz cumhuriyetin başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu tarihi günün 99. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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