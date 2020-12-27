Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan "27 Aralık Kızılca Gün Anıtı" açıldı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan "27 Aralık Kızılca Gün Anıtı" açıldı

27.12.2020 14:37

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü anısına Genelkurmay Kavşağı'nda yaptırılan "27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı" açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü anısına Genelkurmay Kavşağı'nda yaptırılan "27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı" açıldı.

Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyetinin en önemli ziyaretlerini Ankara'ya yaptığını söyledi.

Ankara'nın o dönem 25 bin nüfusunun bulunduğunu ancak Anadolu'dan akın akın gelen vatan sevdalılarıyla beraber Mustafa Kemal Paşa ve heyetini 35 bin kişinin karşıladığını anlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu aslında yalnızca bir karşılama değil bir milletin hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırışıydı. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi sürecinde yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan binlerce Seymen ve halk adeta kurtuluşu önceden müjdeliyordu. Çünkü onlar daha o günden inanmışlar ve bunu güçlü bir iradeyle göstermişlerdi. İşte Ankara bu ruhtur. Şu anda önünde bulunduğumuz 27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı da kentimizin tarihini ve kültürünü yansıtması açısından önemli bir eserdir."

Maliyeti Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan eserin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ettiğini belirten Yavaş, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki anıtta Büyük Önder Atatürk'ün yanı sıra dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, ilk kadın muhtar Satı Kadın'ın yer aldığını aktardı.

Yavaş, anıtta Ankara'nın yiğit seğmenleri, bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele'ye inanmış Ankaralıların da bulunduğunu kaydetti.

Mansur Yavaş, eserin sanatçısı Aslan Başpınar ile Ankara Kulübü'nden Kent Konseyi'ne kadar eserin kente kazandırılmasında katkısı bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve maliyeti üstlenen ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne teşekkür etti.

Kente ve ülkeye karşı büyük sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremiz yok. Kimseyi ayırmadan herkesin düşüncelerine değer vererek ortak akılla kentimizi yöneteceğiz. 101 yıl önce Ankaralıların ortaya koyduğu o kutlu iradeyi hiç unutmadan hareket edeceğiz. Bunun en güzel örneklerinden biri de tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde yine bu kentte yaşandı. Bu zorlu süreçte Ankaralılar birlik ve beraberlik içinde olunduğunda nelerin başarılabileceğini herkese gösterdi. Bu dayanışmayı sürecin sonuna kadar hemşehrilerimizle sürdüreceğiz ve pandemi süreci bittiğinde 27 Aralık'ı kentimizin bayramı olarak caddelerde büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz."

Bu vesileyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını ve şehitleri rahmetle andığını belirten Yavaş, "Onlara olan borcumuzu belki ödeyemeyiz ama en azından layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Yavaş, ayrıca İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı olduğunu anımsatarak, Ersoy'u sevgi, saygı ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından Vali Şahin, Belediye Başkanı Yavaş ve diğer katılımcılar kurdele keserek anıtın açılışını yaptı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan 27 Aralık Kızılca Gün Anıtı açıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan 27 Aralık Kızılca Gün Anıtı açıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan 27 Aralık Kızılca Gün Anıtı açıldı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan 27 Aralık Kızılca Gün Anıtı açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılca, Aralık, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına yapılan '27 Aralık Kızılca Gün Anıtı' açıldı - Son Dakika


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