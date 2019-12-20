Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü - Son Dakika
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Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü

6 saat önce

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü, System.String[]

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Bilgin ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi'ne yürüdü.


Belediye Başkanı Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 yılında memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini söyledi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün 89 yıl önce Kırklareli'nde büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade eden Kesimoğlu, 89 yıldır büyük bir coşkuyla Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi de Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi hakkında sunum yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi Meydanı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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