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Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yılı kutlandı

7 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yılı kutlandı, System.String[]
Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Soğuksu Milli Parkı Atatürk Çamı mevkiinde Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. Yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yıl dönümü için düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, Jandarma Komutan Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız günün anlamına binaen bir konuşma yaptı. - ANKARA
Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
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