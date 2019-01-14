Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

Atatürk'ün Şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

2 saat önce

FRANKFURT Başkonsolosluğu'nun Frankfurt Türkgücü'nün desteğiyle düzenlediği Atatürk Kupası salon turnuvasında şampiyon Rüsselsheim Türkgücü oldu.

Atatürk'ün Şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü, System.String[]
FRANKFURT Başkonsolosluğu'nun Frankfurt Türkgücü'nün desteğiyle düzenlediği Atatürk Kupası salon turnuvasında şampiyon Rüsselsheim Türkgücü oldu. Kupanın yanısıra 500 euro para ödülünün de sahibi olan Rüsselsheim Türkgücü, mutlu sona Frankfurt Türkgücü'nü 2-1 yenerek ulaştı. Frankfurt Türkgücü ise ikincilik kupasıyla birlikte 300 euro para ödülü kazandı. Turnuvanın üçüncüsü ise penaltı atışlarında Darmstadt Türkgücü'nü 3-2 mağlup eden Friedberg Türkgücü oldu.

TURNUVAYA 12 TAKIM KATILDI

Paul Hindeminth Okulu'nda düzenlenen salon turnuvasına FC İnt Neustadt, Frankfurt Saz Rock, FSC Eschborn, Limburg Osmanlıspor, Hanau Hilalspor, SV Mosaik Frankfurt, Türkgücü Frankfurt, Türkgücü Darmstadt, Türkgücü Rüsselsheim, Türkiyemspor Giessen, Türkgücü Friedberg, Weilburg 1985 katıldı.

IRKÇILIK İDDİASI TARTIŞMA ÇIKARDI

Hessen Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel ve İsmail Tipi'nin izlediği turnuvaya ırkçılık tartışması gölge düşürdü. Rüsselsheimli bir futbolcunun Weilburg 1985 oyuncusuna 'pis zenci' dediği iddiası, Weilburglu futbolcu ve yöneticileri küplere bindirdi. Gerginlik, Rüsselsheim'ın özür dilemesiyle son buldu.

MANEVİ ÖNEMİ BÜYÜK

Rüsselsheim Türkgücü'nün kupa ve para ödülünü İsmail Coşkun'a veren ve kupanın manevi önemine dikkat çeken Başkonsolos Burak Karartı, "En büyük özelliği Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün adını taşıması. Sportif faaliyet olmasının ötesinde, Atatürk'ün ismini de yaşatıyor, toplumumuz arasında birlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyoruz" dedi.

Frankfurtlu Turgay Yılmaz, ikincilik kupasını iş insanı Ali Tosun'dan aldı.

Turnuvanın üçüncüsü Friedberg Türkgücü'nün kupasını kaptan Mustafa Özkan'a eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 

Frankfurt, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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