Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

27.06.2022 12:02

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

"Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı" önünde gerçekleştirilen törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan ile Belediye Başkan Hilmi Bilgin anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Şimşek, "Manda ve himayeyi reddedip bağımsızlık ateşini yaktığınız 108 gün boyunca milli mücadeleyi yönettiğiniz emin şehirde 103. kez sizleri karşılamanın gururunu yaşıyoruz. 27 Haziran 1919 günü Sivas'a ilk gelişiniz vesilesiyle Nutuk'ta da paylaştığınız övgü dolu o sözlere mazhar olan ilimiz, Cumhuriyetin ışığında daha güzel yarınlara ulaşmak için canla başla çalışmaya, üretmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün bu ziyaretinin haricinde Sivas'ı 7 kez şereflendirdiğini, şehrin milli mücadeledeki yeri ve önemi açısından ayrıca özel bir ehemmiyete mazhar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarihin ender kaydettiği güç şartlar altında kazanılan zaferde zatıalinizin 'Cumhuriyetin temelini burada attık' ifadesi de bizlere önemli bir taltif olmuştur. Bu vesileyle sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Atatürk'ün Sivas'a ilk teşriflerinde vatandaşların ayran ikram etmesi nedeniyle törene katılanlara bu içeceğin ikramında bulunuldu.

Törene il protokolü ve askeri erkan katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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