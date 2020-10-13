Atatürk Üniversitesi, bilimsel yayın performansını paylaştı - Son Dakika

Erzurum Atatürk Üniversitesinin, üniversiteleri bilimsel yayın performansına göre değerlendiren National Taiwan University (NTU Ranking) sıralamasında Farmakoloji ve Toksikoloji alanında 209'uncu,Tarım Bilimleri alanında ilk 400, Yaşam Bilimleri alanında ise ilk 500 içinde yer aldığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, NTU Ranking sıralamasında üç alanda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında ilk 500 içinde yer alma başarısı gösterdiği belirtildi.

İlk defa 2016 yılında NTU Ranking sıralamasına giren Atatürk Üniversitesinin, aynı kuruluşun yayımlanan 2020 sıralamasında ise canlı organizmaların hayati süreçleri ve aralarındaki ilişkilerle ilgili bilimsel çalışmaları içeren Yaşam Bilimleri alanında ilk 500'de olduğu ifade edilen açıklamada, Atatürk Üniversitesinin Tarım Bilimleri alanında ilk 400'de, Farmakoloji ve Toksikoloji alanında ise 209'uncu sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bulunduğu sıralamaların oldukça memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu kapsamda bilim dünyasına önemli katkılarda bulunanlara teşekkür etti.

Göreve geldiği ilk dönemde Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini uygulamaya koyduklarını anımsatan Rektör Çomaklı, yeni dönemde de bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğine işaret etti.

Söz konusu başarılarda üniversite mensubu her ferdin katkısının bulunduğuna dikkati çeken Çomaklı, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi ailesi olarak daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle üretiyoruz. Yeni yazılım ve programlar, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilim üretebilmeleri için en uygun koşulu sağladık ve önemli atılımlar yaptık. Büyük bir aile olarak üniversitemiz, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara hız kesmeden devam edecek."