Atatürk Üniversitesi'nden Önemli Projeler

02.02.2026 17:38
Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilir gıda ve sağlık alanında uluslararası projelerle başarılar elde etti.

Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlık bilimleri alanlarında yürüttüğü nitelikli araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde hazırlanan iki farklı proje, PRIMA ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanarak Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Bayır öncülüğünde hazırlanan "Biyoponik ve Akuaponiği Kullanarak Agroekolojik Gıda Üretiminin Ölçeklendirilmesi" başlıklı proje, PRIMA Programı kapsamında Section 2 çağrısı çerçevesinde toplam 150.000 Avro bütçe ile desteklendi. İspanya, Türkiye, Almanya, Portekiz, İtalya ve Ürdün'den paydaşların yer aldığı uluslararası konsorsiyum; küresel ısınma, artan dünya nüfusu ve azalan tatlı su kaynakları gibi güncel sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında; tatlı su kaynaklarının daha verimli kullanıldığı, karbon ve su ayak izi minimum seviyede olan yenilikçi bir gıda üretim modeli geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinden Türk bilim insanları, güneş enerjisi ve biyogaz ünitesiyle entegre edilmiş akuaponik tesisler üzerinden, ülkemiz koşullarına uygun yeşil ve sürdürülebilir gıda üretim sistemleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıracak. Geliştirilecek teknolojilerin, konsorsiyum ülkelerinde yer alan "yaşayan laboratuvarlarda" test edilerek doğrudan uygulamaya aktarılacak olması projenin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

Üniversitenin bir diğer önemli başarısı ise sağlık alanında gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mevra Aydın Çil tarafından hazırlanan "Aralıklı Oruç Uygulamasının miRNA/ Sirtuin Aksı Aracılığıyla NAFLD Gelişimi ve İlerlemesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile aralıklı oruç uygulamasının, yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) üzerindeki moleküler etkilerinin bilimsel verilerle ortaya konulması hedefleniyor.

Projesi kabul edilen bilim insanlarını ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, üniversitenin bilimsel başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

