ATAV'ın çağrısına büyük ödül - Son Dakika

ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV), Antalya'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin geri gönderilmesi için geçen yıl başlattığı 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesi, 'MICE (toplantı endüstrisi) Oscar'ı kabul edilen Ace of MICE Awards 2020'de 'en iyi sosyal sorumluluk projesi' kategorisinde jüri ödülü aldı. 15 bin kişilik Nest Kongre ve Fuar Merkezi'ne ise 'en iyi yatırım' ödülü verildi.

ATAV'ın tarih ve kültür bilincini güçlendirmek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalara katkı vermek amacıyla sürdürdüğü 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' projesi, Ace of MICE Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri Töreni'nde 'en iyi sosyal sorumluluk projesi' kategorisinde jüri ödülünün sahibi oldu. Antalya'ya iki ayrı ödül verilen törende, ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kongre Bürosu üyesi Türkiye'nin en büyük toplantı salonuna sahip 15 bin kişilik Nest Kongre ve Fuar Merkezi de '2019 Yılı En İyi MICE Yatırımı' seçildi.