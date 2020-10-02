Antalya halinden geçen domates miktarı geçen yıla göre arttı - Son Dakika

Antalya halinden geçen domates miktarı geçen yıla göre arttı

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya hallerinde domateste işlem miktarı hareketlerinin hem eylülde hem de geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdiğini bildirdi.

Antalya halinden geçen domates miktarı geçen yıla göre arttı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya hallerinde domateste işlem miktarı hareketlerinin hem eylülde hem de geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdiğini bildirdi.

Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de üretilen 5 domatesten birinin yetiştirildiği Antalya'da sebzenin de yüzde 15'inin üretildiğini, yaş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık üçte birinin de hal sisteminden geçtiğini belirtti.

Yaş meyve ve sebzeyle bu grubun lokomotif ürünü domates fiyatlarının özellikle kış aylarında sürekli ön plana çıktığını hatırlatan Çandır, Antalya ve benzeri iklim avantajları olan illerdeki örtü altı üretim ve hallerdeki faaliyetlerin gündem olduğunu kaydetti.

Antalya hallerindeki yaş meyve ve sebze işlem miktarı ve fiyat değişimlerini uzun bir süredir incelediklerini belirten Çandır, "Üretici hallerin bulunduğu, domates, yaş meyve ve sebzenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya, söz konusu ürünlerin fiyatının belirlenmesinde etkin rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Domates, sebze ve meyve işlem miktarlarının, eylülde bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,9 düzeyinde, geçen yılın aynı ayına göre ise ortalama yüzde 13,57 düzeyinde azaldığını anlatan Çandır, domates, sebze ve meyve işlem fiyatlarında ise eylülde bir önceki aya göre ortalama yüzde 13,28 düzeyinde, geçen yılın aynı ayına göre de ortalama yüzde 30,25 düzeyinde arttığını bildirdi.

Domates fiyatlarının da geçen yıla göre arttığına işaret eden Çandır, "Domateste işlem miktarı hareketleri hem eylülde hem de geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Ticaret, Antalya, Domates, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya halinden geçen domates miktarı geçen yıla göre arttı - Son Dakika Ekonomi

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