Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırılar: 11 Ölü - Son Dakika
Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırılar: 11 Ölü

31.01.2026 09:30
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si aynı aileden 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si aynı aileden 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına sabahın erken saatlerinden bu yana saldırıyor.

İsrail, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde de bir apartman dairesini hedef aldı.

Saldırıda iki çocuk ve bir kadın dahil 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve, Cela Caddesi'ne ve Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
