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ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

29.11.2021 14:03

SİVAS'ta yaşayan Nuran Durmaz (43), hobi amacıyla boş yoğurt kabı, cam şişe gibi materyallerden dekorasyon ürünleri tasarladı.

SİVAS'ta yaşayan Nuran Durmaz (43), hobi amacıyla boş yoğurt kabı, cam şişe gibi materyallerden dekorasyon ürünleri tasarladı. Yaptığı ürünler beğeni kazanan Durmaz, çalışmalarını ilerleterek kendisine bir atölye kurdu. Bir çok farklı materyalleri kullanarak dekoratif ürünler geliştiren Nuran Durmaz, üreten kadınların neler başarabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Sivas merkezde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nuran Durmaz, evlendikten sonra okulunu tamamlamak istedi. 34 yaşında Anadolu Üniversitesi İktisat ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Nuran Durmaz daha sonra Atatürk Üniversitesi'nde Adalet bölümünü başarıyla tamamladı. Mezun olduktan sonra kendince bir şeyler yapmak isteyen Durmaz atık malzemelerden ürün tasarlama işiyle uğraşmaya başladı. Boş şişe, yoğurt kabı gibi atık malzemelerden mumluk, vazo gibi ürünler tasarladı. Kendine küçük bir atölye kuran Durmaz, evde iş yaparak üreten kadınların neler başardığını göstermek için çabaladığını vurguladı.

Bu işe ilk başladığında ev hanımı olduğunu hatırlatan Nuran Durmaz, ürünler ilgi görünce kendi dükkanını açtığını belirterek, 'Dekorasyon adına çok fazla paralar harcandığını gördüm. Evlerdeki atık malzemelerden dekoratif malzemeler nasıl üretiliyor, bunun araştırmasına girdim. Kendi çapımda birkaç şey yaptım ve beğenileri gördüm. İlk pet şişeler, balon gibi atık malzemelerle vazo yapmaya başladım. Vazolar beğenilince yalnız olmaz çiçek de yapmalıyım dedim ama hazır ürünler Çin'den ithal ediliyor ve bu ürün çok pahalı. Ana sınıfı malzemelerinin olduğu eva denilen kanserojen içermeyen maddeden çiçek yapımına başladım. Böylelikle kendi çapımda küçük bir atölye kurdum. Burayı açarken söylediğim tek bir şey ve bir hedefim vardı. Evde iş yaparak üreten kadınların bir şeyler başarabileceğini göstermek ve bu kadınlara iş imkanı oluşturabilmekti. Bu en büyük hedefimdi ve bunun için çabaladım. Burayı açmamın üzerinden birkaç ay geçti. Gelişmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Yaptıkça öğreniyoruz, gördükçe yenilikler katıyoruz ve elimize geçen her materyali nasıl objeye çeviririz diye düşünüyoruz" dedi.

'EVLENDİKTEN SONRA OKUDUM'

Okumaya çok fazla merakı olduğuna da değinen Nuran Durmaz, "Ortaokul mezunuydum ama okuma merakım çoktu. Evlendikten sonra eşim müsaade etti ve bana yardımcı oldu. Onun sayesinde devam ettim ve önce liseyi sonra üniversiteleri bitirdim " ifadelerini kullandı.

Durmaz'ın müşterilerinden Nilay Demir ise "Burası ilk yapıldığında çok dikkatimi çekti. El yapımı şeyleri çok severim. Arkadaşıma bir hediye almak istedim ve ceviz kabukları getirdim buraya getirip bir ürün yapmasını istedim. O şekilde de burayla tanıştım" diye konuştu.

ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Atatürk Üniversitesi, Dekorasyon, Atölye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATIK MALZEMELERİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika


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